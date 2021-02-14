MENÜ

Mbaye Diagne ilk golünü Manchester United'a attı

Galatasaray'dan ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a geçen Mbaye Diagne, Premier Lig'de ilk golünü Manchester United'a karşı kaybetti. Geldiği günden beri etkili performans sergileyen Senegalli golcü, oynadığı dört maçta 1 gol - 1 asist katkısı verdi

14 Şubat 2021, Pazar 19:09 Son Güncelleme:
- A +
Mbaye Diagne ilk golünü Manchester United'a attı

Galatasaray 'dan ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a geçen Mbaye Diagne, Premier Lig'de ilk golünü Manchester United'a karşı kaybetti. Geldiği günden beri etkili performans sergileyen Senegalli golcü, oynadığı dört maçta 1 gol - 1 asist katkısı verdi

Diagne takımının güçlü rakibiyle 1-1 berabere kaldığı maçta 4 şut çekerken 2 kez isabet sağladı ve alınan puanda ciddi katkı sağladı

Diagne sezonun ilk yarısında da Galatasaray forması altında 15 maçta 9 gol atmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...