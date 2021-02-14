Mbaye Diagne ilk golünü Manchester United'a attı
Galatasaray'dan ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a geçen Mbaye Diagne, Premier Lig'de ilk golünü Manchester United'a karşı kaybetti. Geldiği günden beri etkili performans sergileyen Senegalli golcü, oynadığı dört maçta 1 gol - 1 asist katkısı verdi
Galatasaray 'dan ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a geçen Mbaye Diagne, Premier Lig'de ilk golünü Manchester United'a karşı kaybetti. Geldiği günden beri etkili performans sergileyen Senegalli golcü, oynadığı dört maçta 1 gol - 1 asist katkısı verdi
Diagne takımının güçlü rakibiyle 1-1 berabere kaldığı maçta 4 şut çekerken 2 kez isabet sağladı ve alınan puanda ciddi katkı sağladı
Diagne sezonun ilk yarısında da Galatasaray forması altında 15 maçta 9 gol atmıştı.