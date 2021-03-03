Devre arasında kiralık olarak Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a giden Mbaye Diagne, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İngiltere'ye adaptasyon sürecine değinen Mbaye Diagne, Galatasaray'da oynadığı dönemde lige yönelik bilgisi doğrultusunda daha fazla gol attığını belirtti.

İşte Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'ın resmi internet sitesine yaptığı açıklamalar:

"Artık Premier Lig'e ve İngiltere'ye adapte olduğumu hissediyorum"

"Trafik, dil ve yaşam tarzı farklılıkları gibi birçok nedenden dolayı başlangıçta zorlu olduğunu düşünüyorum"

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"Premier Lig, sahip olduğu itibarı yaşatıyor. Maçların zorlu olması hoşuma gidiyor. Savaşman gerekiyor. Gol atmak ve maç kazanmak için savaşmayı seviyorum"

"Premier Lig'de oynamaktan gerçekten keyif alıyorum"

"Birkaç hafta önce Manchester United'a gol atmaktan dolayı gerçekten mutluydum. Manchester United gibi gerçekten büyük bir takıma karşı önemli bir beraberlik elde etmiş olmaktan dolayı da takım adına çok mutluydum"

"Gol atmak keyifliydi. Rakip fark etmeksizin gol atabileceğimi göstermek istiyorum"

"Manchester United'a karşı oynadığımız maçta hissettiğim duyguları yeniden yaşamak istiyorum. O karşılaşmada bazı fırsatları kaçırdıma ve en zorunu attım"

"Şansım olduğunda gol atacağımı biliyorum. Gol attığımda da asıl istediğim şeyi başararak takımıma yardımcı olacağım"

"Menajerimiz bana inanıyor, güveniyor"

"Galatasaray'dayken daha çok gol atıyordum ama Türkiye Ligi'ni Premier Lig'i bildiğimden daha iyi biliyorum"

"Yeni takım arkadaşlarımın hepsini tanıyorum. İlişkimiz hâlâ %100 değil ama gittikçe daha iyi hale geliyor"

"Benim işim gol atmak ve bunu yapacağımdan eminim. Her maçta her açıdan daha iyi hissediyorum"

"Burayı, West Bromwich Albion'ı gerçekten seviyorum"