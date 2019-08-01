Mbaye Diagne, Everton yolcusu

Everton, Henry Onyekuru’dan gelecek parayı Senegalli golcü Mbaye Diagne için kullanma kararı aldı. Galatasaray teklifi hemen kabul etti.

01 Ağustos 2019, Perşembe 09:10
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Mbaye Diagne, Everton yolcusu

Galatasaray yönetimi, yeni transferlere kaynak sağlamak için satmak zorunda olduğu Mbaye Diagne'de sonunda hedefine ulaşmak üzere.

Bu transfer için Suudi Arabistan kulüpleriyle uzun süredir pazarlıklar yapan ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılara, İngiliz ekibi Everton'dan çok iyi bir teklif geldi. Onyekuru'yu Monaco'ya satmak üzere olan Ada temsilcisi, oradan gelecek parayı Diagne için kullanacak.

Galatasaray yönetimi, 15 milyon Euro'luk bonservis önerisine hemen 'evet' derken, Senegalli golcü de İstanbul'daki evini toplattı. Diagne transferinin bu hafta resmiyete dökülmesi bekleniyor.

(Sabah)

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