Mbaye Diagne de hazır saçları da

Aslan’ın gözü, yeni golcüsü Mbaye Diagne’de... 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Senegalli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez yarınki Trabzonspor maçında giyecek. Taraftarlar, 20 golle krallık yarışında açık ara önde olan Diagne’yi izleyeceği için çok heyecanlı.

Aynı heyecanı, Diagne de fazlasıyla hissediyor. 27 yaşındaki futbolcu, tribünlerin önüne yeni imajıyla çıkabilmek için dün saçını yaptırdı. Örgülü bir model tercih eden yıldız forvet, sosyal medya hesabından saçının son halini gösteren bir video paylaştı. İdmanlardaki üstün performansıyla dikkat çeken Diagne’nin, sahada nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.