Mbaye Diagne boş geçti, Club Brugge hata yapmadı

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Club Brugge, Belçika Ligi'nin 13. haftasında Kortrijk'i konuk etti. Jan Breydel'de oynanan müsabakada hakimiyeti elden bırakmayan ve rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Brugge, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Philippe Clement'in öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 3 ve 21'de Hans Vanaken, 69'da David Okereke kaydetti.

Bu sonucun ardından Brugge, 33 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Kortrijk ise 14 puanla 13. sırada kaldı.

Galatasaray'dan kiralanan Senegalli golcü Mbaye Diagne, ilk 11'de başladığı maçta 62 dakika sahada kaldı. Club Brugge formasıyla 8 maça çıkan Diagne, rakip filelere 4 gol bıraktı.