Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması öncesinde Fransız basınına çok özel açıklamalarda bulundu. Les Echos gazetesinin sorularını yanıtlayan Sarı Kırmızılılar'ın golcü futbolcusu, ülkesinin finale çıkacağından emin olduğunu söylerken şampiyonluk şanslarıyla ilgili olaraksa şunları kaydetti:

"Kupayı kaldırmak, benim için muazzam olur. Allah bana Galatasaray'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşamayı nasip etti. Eğer Afrika Uluslar Kupası'nı da kazanırsak bu, pastanın üstündeki kiraz olur. Turnuvada yeteri kadar süre alamamış olsam da şampiyonluğun kariyerim açısından eşsiz bir başarı olacağını söyleyebilirim. Finalde bir dakika bile oynasam önemli olan kupayı kazanmaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızdan bizi desteklemeye devam etmelerini istiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler