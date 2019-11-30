Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı kalan, takım kafilesinde yer almamasına rağmen maç günü bireysel olarak İstanbul’a gelen ve Türk Telekom Stadı’nda Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Mbaye Diagne, geri dönüş süreciyle ilgili olarak FANATİK’e konuştu.

İşte Senegalli forvetin açıklamaları:

“Sonuç Brugge için iyi oldu ama Galatasaray için üzüldüm. Galatasaray’a dönüp dönmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Taraftarın beni çok istediğini biliyorum. Geri dönmem konusunda taraftarın isteği var. Ama gerçek olan şu anda Brugge’de kendimi iyi hissetmiyorum, çünkü hocayla iyi bir ilişkimiz yok. Şu an sadece iyi çalışıyorum. Ocak ayında neler olup olmayacağına bakacağız.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

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