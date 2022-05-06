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Mbappe'nin annesi Fayza Lamari'den yeni sözleşme iddialarına ret

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, oğlunun PSG ile yeni bir sözleşme imzaladığına yönelik çıkan iddiaları reddetti.

06 Mayıs 2022, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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Mbappe'nin annesi Fayza Lamari'den yeni sözleşme iddialarına ret

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. Fransız oyuncunun PSG ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı yönündeki haberler, annesi Fayza Lamari tarafından reddedildi. 

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Le Parisien, Mbappe'nin senelik 50 milyon euro maaş karşılığında PSG ile 2+1 yıllık imzalama konusunda anlaşma sağladığını belirtmişti. Fayza Lamari ise haber ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 

Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda prensipte henüz bir anlaşma sağlanmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

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