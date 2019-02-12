Mbappe'den bir örnek davranış daha

Uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala’nın cesedinin bulunması için internet üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına yaklaşık 30 bin Euro para yatıran Fransız temsilcisi PSG’nin genç yıldızı Kylian Mbappe, bu kez de diğer kayıp isim olan uçağın pilotu David Ibbotson için kolları sıvadı.

12 Şubat 2019, Salı 06:27
- A +
Mbappe'den bir örnek davranış daha

Uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala’nın cesedinin bulunması için internet üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına yaklaşık 30 bin Euro para yatıran Fransız temsilcisi PSG’nin genç yıldızı Kylian Mbappe, bu kez de diğer kayıp isim olan uçağın pilotu David Ibbotson için kolları sıvadı. Fransız oyuncu, Ibbotson’un cesedinin bulunması adına, cebinden yine 30 bin Euro çıkardı. Bu arada Sala’nın ölüm nedeninin boğulma olmadığı, kafa ve göğüsüne aldığı darbeler sonucunda öldüğü öne sürüldü.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.