Uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala’nın cesedinin bulunması için internet üzerinden düzenlenen yardım kampanyasına yaklaşık 30 bin Euro para yatıran Fransız temsilcisi PSG’nin genç yıldızı Kylian Mbappe, bu kez de diğer kayıp isim olan uçağın pilotu David Ibbotson için kolları sıvadı. Fransız oyuncu, Ibbotson’un cesedinin bulunması adına, cebinden yine 30 bin Euro çıkardı. Bu arada Sala’nın ölüm nedeninin boğulma olmadığı, kafa ve göğüsüne aldığı darbeler sonucunda öldüğü öne sürüldü.