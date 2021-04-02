Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, Paris Saint Germain'den ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadıkları Bosna Hersek maçı sonrası açıklamalarda bulunan Mbappe, milli takım performansı nedeniyle kendisini eleştiren Fransız basınını hedef aldı ve "Yurtdışında oynayan ve Fransa'ya yalnızca milli maçlar için gelen futbolcular için durum farklı. Ben sürekli buradayım ve benim hakkımda daha fazla konuşuluyor. Özellikle ülkenizin takımında oynarken ve bu süreçte elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda gelen bu eleştiriler insanı gerçek anlamda yoruyor" dedi.

Paris Saint Germain'deki geleceğiyle ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Tabii ki bu yaşananlar da karar almamda önemli rol oynayacak. Ancak tek kriter bu olmayacak. Bu yaşananlardan bağımsız olarak en önemli şey, olduğunuz yerde kendinizi mutlu hissetmeniz ve her gün orada olmaktan dolayı keyif almanız" diyerek ayrılık sinyali verdi.

Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kylian Mbappe, Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinin transfer listesinde bulunuyor.