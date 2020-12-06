Mbappe 100 gole ulaştı

Ligue 1'in 13. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Montpellier’i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba’nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi’nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı. PSG’de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı. Mbappe böylece PSG formasıyla 100. golüne ulaştı. Maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28’e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı



