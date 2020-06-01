Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti.

Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemeleri 1 Haziran ve 5 Haziran tarihleri aralığında yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

"Ödemeler başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacak"

Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."