Mayıs ayının en iyi golü Burak Yılmaz'ın
Fransa'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tammalayan Lille'de taraftarlar, mayıs ayının en iyi golü olarak milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın Lens'e attığı golü seçti. Nisan ayında da en iyi gol Burak Yılmaz'a aitti.
Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz’ın Lens deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlarca mayıs ayının en iyisi seçildiğini duyurdu.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz’ı seçtiği kaydedildi.
Lens'e 2 gol atmıştı
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.