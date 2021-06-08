Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz’ın Lens deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlarca mayıs ayının en iyisi seçildiğini duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz’ı seçtiği kaydedildi.









Lens'e 2 gol atmıştı

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.