Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mayıs, “2” olanlar 7 Mayıs, “4” olanlar 8 Mayıs, “6” olanlar 9 Mayıs, “8” olanlar 10 Mayıs’da ödemelerini alabilecek.