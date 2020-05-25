Maydanoz suyu, sağlık içeren detoks suyu şeklinde bilinmektedir. Maydanozun suyu, bilhassa zayıflamayı isteyen bireylerin içeceği şeklinde tanımlanabilir. Maydanoz suyunun en önemli faydası, düzenli ve sürekli tüketildiği zaman metabolizmayı hızlandırması şeklindedir. Maydanoz suyunun bu faydası, uzmanlar tarafından da açıklanmıştır.

Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

Maydanoz suyunun pek çok faydası vardır. Bunlar;

Maydanoz suyu, cildin sağlıklı ve parlak görünüm kazanmasına yardımcı olup, detoks etkisi yaratmaktadır.

Maydanoz suyu, adet sancılarının azalmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Maydanoz suyunun safra taşlarının atılmasına destek olduğunu söylemek mümkündür.

Maydanoz suyu ile idrar yolu enfeksiyonlarının tedavi edileceği söylenebilir.

Maydanoz suyu içeriğinde bulundurduğu A ve C vitaminleri açısından da insan sağlığına çok faydalıdır. Göz sağlığı konusunda olumlu etkilere sahip olan maydanoz suyu, göz içerisinde yer alan sıvıyı normal dengeye getirip tansiyon, katarakt gibi rahatsızlıkları önler.

Damar tıkanıklığının oluşmasını önleyen maydanoz suyu kötü kolesterolü düşürür.

Maydanoz suyunun böbrekleri temizleme özelliği de bulunmaktadır.

Maydanoz suyu; bağışıklık sistemini güçlendirmekle beraber, kronik hastalıklara, alerjilere ve otoimmün rahatsızlıklara karşı mücadele ettiği söylenebilir.

Maydanoz suyunun içerisinde bulunan flavonoid maddesi sayesinde kanser sürecinin yavaşladığı uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir.

Maydanoz suyunun ağız kokusunu giderdiğini de belirtmek mümkündür. Klorofil içeriğinin zengin olmasından ötürü koku gideren antimutajen görevini üstlenmektedir. Bundan ötürü maydanoz suyunu tüketmek oldukça faydalı olacaktır.

Maydanoz, kan basıncının düşürülmesi adına çokça tüketilmelidir. Bununla beraber maydanoz vücutta fazla olan tuzu atar. Aşırı toksini vücuttan dışarı atan maydanoz, eşsiz ve doğal bir diüretiktir. Maydanoz suyunun, idrar söktüren etkisi, vücutta biriken fazla tuzun atılmasına destek olur. Bu yüzden maydanoz suyu tüketimi, vücutta ödem oluşumunu önleyecektir.

Maydanozun içerisinde bulunan klorofil maddesi, vücudun alkalize olmasına ve kanı temizlemeye destek olur. Bununla beraber yeni kırmızı kan hücreleri oluşur. Maydanoz suyu içerisinde yer alan poliasetilen, inmeyi engelleyen ve kardiyovasküler rahatsızlıkları önlemeye destek olan anti-trombosit-agregator özelliklerini bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra serbest radikalleri nötr hale getirip, kalbin güçlenmesini sağlayan yararlı flavonoidleri bünyesinde barındırır.

Maydanoz suyu kansızlığın önlenmesinde birebirdir. Ispanağın içerisinde yer alan demir, maydanozun içerisinde iki katlı olarak bulunmaktadır. Demir ise, kırmızı kan hücreleri için oksijen taşımaktadır. Demir eksikliği anemisini önleyen maydanoz suyu sayesinde günlük demir alımının yüzde 21'i sağlanabilir.

Maydanoz suyu, boşaltım yolu sistemini düzene sokar. Bunun yanı sıra gaz ve kabızlığın azalmasına destek olur. Gaz şişkinlik ve kabızlık problemi varsa, maydanoz suyu buna çözümdür. Maydanoz suyu ile bütün bu problemlerden kurtulmak mümkün olacaktır.

Maydanoz suyu idrar yolunda ortaya çıkacak kötü mikroorganizmaları önler. Bununla beraber maydanoz suyu sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçilir.

Maydanoz suyunun tam anlamıyla kalsiyum kaynağı olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra günde bir bardak içilecek olan maydanoz suyu sayesinde kemik sağlığına olumlu etkilerinin bulunduğu belirtilebilir.

Maydanoz suyu, hazımsızlığı gidermektedir. Maydanoz suyu, folik asit ve C vitamini içeriği ile mide rahatsızlıklarına ve hazımsızlığa yardımcı olacaktır.

Maydanoz suyu, idrarı uyarıp, böbrekleri temizleyici bir güce sahiptir.

Maydanoz suyunun bu şekilde sayılamayacak kadar faydası bulunduğunu belirtmek kesin ve doğru olacaktır. Maydanoz suyunun tam bir şifa kaynağı olduğu söylenebilir.

Maydanoz suyu ne işe yarar?

Maydanoz suyu ile bağışıklık sisteminin daha güçlü hale gelmesi mümkün. İdrar yollarında ortaya çıkan enfeksiyonları vücuttan atan maydanoz suyunun ödemi de dışarı attığını söylemek kesin olacaktır. Bunların dışında nefes darlığı, astım gibi solunum yolu problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Kan şekerinin seviyesini dengeleyen maydanoz suyunun bu gibi sorunları çözdüğünü belirtmek mümkün.

Maydanoz suyu nasıl kullanılır?

Maydanoz suyunun yapılabilmesi için, bir demet maydanozu iki bardak su ile kaynatmak gerekir. Bununla beraber 5- 10 dakika demlemeye bırakılmalıdır. Bu şekilde maydanoz suyu kullanılarak faydalarından yararlanmak mümkündür.