Bir sezonluk aranın ardından yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Schalke 04'te transfer çalışmaları devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Schalke 04, en son Sampdoria forması giyen Japon stoper Maya Yoshida'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesinin sona ermesi ile İtalyan ekibinden ayrılan, Yoshida'nın sağlık kontrolleri için yarın Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

Trabzonspor 'u reddetti

Haberin detaylarında ise Yoshida'nın, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.



