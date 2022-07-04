Maya Yoshida, Schalke 04'e transfer oluyor! Trabzonspor'u reddetti
Bir sezonluk aranın ardından yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Schalke 04, en son Sampdoria forması giyen Japon stoper Maya Yoshida'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İddialara göre tecrübeli savunma oyuncusu Alman ekibine karar vermeden önce Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok teklifi geri çevirdi
Bir sezonluk aranın ardından yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi başaran Schalke 04'te transfer çalışmaları devam ediyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Schalke 04, en son Sampdoria forması giyen Japon stoper Maya Yoshida'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesinin sona ermesi ile İtalyan ekibinden ayrılan, Yoshida'nın sağlık kontrolleri için yarın Almanya'ya gitmesi bekleniyor.
Trabzonspor 'u reddetti
Haberin detaylarında ise Yoshida'nın, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu birçok teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asistlik performansa imza attı.