Maxwell, eşi tarafından mahkemeye verildi!

Fransız devi Paris Saint Germain'de skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde takımın Brezilyalı süperstarı Neymar hakkında açılan tecavüz davasının ardından şimdi de kulübün sportif koordinatörü Maxwell mahkemelik oldu. 37 yaşındaki Brezilyalı eski sol bekin eşi Giulia Nagamine, ölüm tehdidi ve aile içi şiddet iddiasıyla mahkemeye şikayette bulundu.

27 Mart'ta Belo Horizonte Karakolu'na giderek Maxwell hakkında suç duyurusunda bulunan Nagamine, polise verdiği ifadede 2012'de eşiyle kavga ettiği sırada ayak ve kollarından yaralandığını, 2015'te Miami'de yine şiddete maruz kaldığını ve defalarca ölüm tehdidi aldığını söyledi. Bu gelişme üzerine Brezilya polisinin de Maxwell'in eşiyle görüşmesini yasakladığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine bir bildiri yayımlayan Maxwell ise "Nasıl bir insanla yaşadığımı görmüş olmaktan ve harika çocuklarımın annesi olan bir kişinin hukuku bu şekilde kullanmasından ötürü çok üzgünüm. Çocuklarımın iyiliği için masumiyetimi ispatlayacak ve tüm suçlamaların asılsız olduğunu göstereceğim. Çocuklarımın annesine duyduğum saygı gereği bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağım." sözleriyle kendisini savundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler