Devre arasında Marcao veya Luyindama'dan biriyle yollarını ayırabileceği belirtilen Galatasaray, gündemine Chievo'dan Maxime Leverbe'yi aldı. Galatasaray'da scout ekibinin yeni keşfi olarak lanse edilen Leverbe, İtalya Serie B ekiplerinden Chievo forması altında sergilediği performansla öne çıktı. Genç futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray, 2022 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi olan Leverbe'yi uygun bir bonservis bedeliyle devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasını heyecanla bekleyen Galatasray taraftarı, Leverbe isminin gündeme gelmesinin ardından google aramalarına başladı: Maxime Leverbe kimdir? Maxime Leverbe kaç yaşında, nereli?

Maxime Leverbe kimdir?

Tam adı Maxime Jean Roberto Leverbe olan başarılı savunmacı, 15 Şubat 1997'de Fransa'nın Villepinte komününde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde Ajaccio'nun altyapısında başlayan Leverbe, 2016'da yani 19 yaşında İtalya'ya transfer oldu.

İtalya'da Sampdoria kadrosuna katılan Leverbe, 2017-18 sezonunda kiralık olarak Olbia ve 2018-19 sezonunun ikinci yarısında yine kiralık olarak Cagliari formaları giydi.

Leverbe, 2019'un yaz transfer döneminde ise esas büyük çıkış yapacağı Chievo'ya 600 bin Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

23 yaşındaki stoper, Chievo ile bu sezon 11 resmi maçta forma giyerken 1 de gol atmayı başardı.

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Leverbe, 1.88 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.