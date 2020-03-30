İtalya Serie B takımlarından Crotone'de forma giyen Maxi Lopez, kendisinden ayrıldıktan sona arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olan eski eşi Wanda Nara'ya çocuklarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Maxi Lopez; eski eşine, çocuklarını Paris'ten enfeksiyonunun merkez üssü İtalya'ya getirdiği için Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla ateş püskürdü.

35 yaşındaki Arjantinli forvet, "Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Maxi Lopez, "Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin" yazdı.

Wanda Nara, sosyal medya üzerinden Como Gölü'ndeki evlerinden 5 çocuğuyla bir paylaşım yapmıştı. Bu çocukların 3'ü eski eşi Maxi Lopez'dendi.