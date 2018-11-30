Formula 1 takımlarından Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu Max Verstappen, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki ünlü sporcu, "Formula 1, Türkiye’de düzenlenirken ben daha Formula 1’de yarışmıyordum. Fakat yarışanlardan İstanbul’daki pist hakkında çok güzel şeyler duydum. Orada mücadele etmek gerçekten eğlenceliymiş" ifadesini kullandı.

Max Verstappen, bu sezon Avusturya ve Meksika Grand Prix’lerinden zaferle ayrıldı. İki yarış kazanan, 10 kez de podyum gören Hollandalı pilot, "Bu sezon takımımız için çok inişli çıkışlı oldu. Biraz sert bir başlangıç yaşadık. Kanada yarışının ardından toparlandım ve eski gücüme kavuştum. 2 yarış galibiyeti ve 10 podyumla aslında kariyerimin en iyi sezonlarından birini yaşadım. Sezonu da pilotlar klasmanında dördüncü sırada tamamladım. Bu sezonki performansımdan ve sonuçtan memnunum" dedi.

Red Bull Racing, 2019 ve 2020 yılında Honda motoru ile yarışacak. Verstappen, yeni aracıyla daha fazla yarış kazanmak istediğini söyledi.

Hollandalı pilot, "Yeni sezonda Honda’nın sağlayacağı motorları kullanacağız. Yeni araçlarımızla daha fazla yarış kazanacağımızı ve daha çok podyuma çıkacağımızı düşünüyorum. Ama öncelikle kış boyunca gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmalıyız" açıklamasını yaptı.