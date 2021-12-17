Törende, 34'üncü Formula 1 şampiyonu Hollandalı Pilot Max Verstappen kupasını aldı.

Verstappen'e, 2021 Formula 1 pilotlar şampiyonluğu kupasını, görevdeki son gününü geçiren Uluslararası Otomobil Federasyonu başkanı Jean Todt verdi.

Verstappen, ''Önceden tek hedefim Formula 1'de yer almaktı. Sonra Formula 1'de başarılı oldum, yarışlar kazandı, şampiyonluk için mücadele etti. Birçok iyi arkadaşım, ailem, özellikle de babam ve kız arkadaşım yanımda olduğu için çok şanslıyım. Abu Dabi'deki yarış çılgıncaydı. Yarıştan bir gece önce bana olacaklaı anlatsalardı muhtemelen kalp krizi geçirirdim.'' dedi.

Şampiyonayı ikinci bitiren Lewis Hamilton törene katılmadı. Büyük Britanyalı pilot, hem ikincilik hem de "Yılın Kişiliği" ödülünü alacaktı.

Takımlar şampiyonluğu kupasını ise Mercedes teknik yöneticisi James Allison aldı. (TRT Spor)