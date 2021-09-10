Max Verstappen, Palermo sokaklarında gezintiye çıktı

Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, Formula 1’in İtalya Grand Prix’si öncesinde keyifli bir ısınma turuna çıktı. Max Verstappen, efsanevi RB7 aracıyla, İtalya'nın Palermo kentinin dar sokaklarında hız yaptı.

İlk olarak Palermo’nun ana caddelerinde, tarihi yapıların gölgelerinde turlayan Verstappen, ardından da dar sokaklarda gül yaprakları arasında donut yaptı. Kendisini izleyenlerin meraklı bakışları arasında F1 aracıyla adeta şov yapan tecrübeli pilot, sürüşünü Palermo’nun eşsiz sahil şeridinden geçerek noktaladı.