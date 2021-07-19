Lewis Hamilton'ın çarpmasıyla yarış dışı kalan ve hastanelik olan Hollandalı pilot Max Verstappen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla rakibine tepki gösterdi.

Lewis Hamilton'a verilen 10 saniyelik cezanın adaletli olmadığını belirten Max Verstappen, "İyiyim. Bu şekilde yarış dışı kaldığım için üzgünüm. Lewis'e verilen ceza, yaptığı tehlikeli hamleyi düşündüğümüzde adaletli değil. Ben hastanedeyken onların yaptığı kutlamaları izlemek, bana saygı ve sportmenlik dışı geldi." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı. Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.