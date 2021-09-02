Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe 'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı Lacivertli ekip, son olarak Köln forması giyen ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman orta saha Max Meyer ile anlaştı. Bir dönem Alman futbolunun gözbebeklerinden olan Meyer, kariyerindeki en büyük çıkışı Schalke 04'te yapmasına rağmen kendisinden patlamayı bir türlü yapamadı. Kanarya'nın yaptığı bu hamle sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Alman oyuncunun kariyerini araştırmaya başladı. Max Meyer kimdir, mevkisi ne? Max Meyer kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Max Meyer kimdir, mevkisi ne? Max Meyer kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

18 Eylül 1995 yılında Almanya'nın Oberhausen şehrinde dünyaya gelen Max Meyer, futbola çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 8 yaşında ilk transferini yapan ve Sardegna Oberhausen'den Rot-Weiß Oberhausen'e geçiş yapan Meyer, 2004 yılında Duisburg'a katıldı. Duisburg çatısı altında 5 yıl geçiren Alman oyuncu, 2009'da ülkenin köklü ekiplerinden olan Schalke 04'ün altyapısına katıldı.

Schalke'de alt yaş gruplarında sergilediği performansla göz dolduran ve Alman ekibinin büyük bir beklentiye sokan yıldız orta saha, U17'de 41 maçta 18 gol, 12 asist, U19'da ise 34 maçta 21 gol, 14 asist yapmasının ardından 2013 yılında A takım kadrosuna dahil edildi.

18 yaşında A takıma yükselen ve Gelsenkirchen ekibinde 5 yıl geçiren Meyer, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Olağanüstü bir yetenek olarak çıkan 1.73 boyundaki 10 numara, Schalke formasıyla çıktığı 192 resmi maçta 22 gol, 23 asistle oynadı ve Ağustos 2018'de bedelsiz olarak İngiliz ekibi Crystal Palace'a imza attı.

Burada 2.5 geçiren Meyer, çıktığı 56 maçta 2 gol, 3 asiste skora katkı sağladı ve Ocak 2021'de ülkesine Köln formasıyla döndü.

Köln formasıyla 12 maçta süre alan 25 yaşındaki orta saha skor katkısı yapamadı ve sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrıldı.

Güncel piyasa değeri şu an 1.5 milyon Euro olan ve Almanya Milli Takımı'na 4 kez çağrılan Meyer, milli forma ile 1 gol atma başarısı gösterdi.

Aktif kariyerinde 337 maça çıkan ve 65 gol, 53 asistle oynayan Alman oyuncu, 10 numaranın yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebiliyor.