Sezon sonunda Belhanda ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Galatasaray, transferde gündemine Max Meyer'i aldı. Kariyerini Crystal Palace'de sürdüren Alman futbolcuyu teknik direktör Fatih Terim takımda görmeyi çok istiyor. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar Max Meyer kimdir ve Max Meyer'in kariyeri nedir sorularını aratmaya başladı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Max Meyer kimdir?

1995 doğumlu Max Meyer, 2009 yılında Schalke'nin altyapısına adım attı. 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

2018'de Schalke'den Crystal Palace'a transfer olan oyuncu, Mesut Özil ve Draxler'den sonra Schalke'nin yetiştirdiği önemli futbolcular arasında yer alıyor.

Max Meyer'in Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.