Süper Lig 'in 4. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Fenerbahçe , sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İlk kez Fenerbahçe formasını Sivasspor karşısında giyen Alman orta saha Max Meyer, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Fenerbahçe'de olmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirten Meyer, şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekten harika bir atmosfer vardı. Çok gürültülüydü. Uzun süredir böyle bir atmosfer görmemiştim. Bu taraftarla oynamak büyük keyif. Fenerbahçe'de olmak benim için mutluluk verici. Her zaman çalışıp, oynamak için elimden geleni yapacağım.''







