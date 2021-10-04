Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Max Kruse'ye Bundesliga'da sert tepki. Union Berlin forması giyen Kruse, takımının deplasmanda Mainz'ı 2-1 yendiği karşılaşmada taraftarların tepkisi ile karşılaştı.

Fussball.News'te yer alan habere göre karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alınan Kruse'ye Mainz tribününden bardak atıldı.

Maç sonu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kruse, "Beni neden proveke etmeye çalışıyorlar? Başka bir yerden çıkmak istedim hakem izin vermedi. Böyle saçmalıklara ne diyeyim?" ifadelerinde bulundu.

Union Berlin, Mainz karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı ve Berlin'in ilk golünde Alman futbolcu Kruse asist yapmıştı.



