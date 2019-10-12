Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Sarı Lacivertliler'de forma giyen vatandaşı Max Kruse'ye övgüler yağdırdı. Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Bursaspor'u da çalıştıran 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, Bild gazetesiyle gerçekleştirdiği özel röportajda 31 yaşındaki Alman futbolcu ve Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

"Kruse, Fenerbahçe açısından hep ihtiyaç duyulacak bir futbolcu. Kendisi, doğru bir isim ve antrenörün saha içindeki eliymiş gibi oynayan ofansif bir orta saha oyuncusu. Galatasaray'la oynanan derbi mücadelesinde milli marşı okuyarak 'Bakın, ben buradayım ve sizinle birlikteyim.' mesajını verdi. Bu, takımla bütünleşmesinin bir sinyalidir.

Şayet yabancı bir futbolcu milli marşı okuyorsa bu, son derece sembolik bir davranıştır. İnsanlara sizin onlardan biri olduğunuzu düşündürtür. Türk takımlarının Avrupa arenasında arkalarda kalmasının en önemli nedenlerden biri teknik direktörlerin çabuk kovulması. Diğer sıkıntı ise genç futbolcuların yetiştirilmesi noktasında yaşanan eksiklik. Pek çok Türk kulübü yurt dışından hazır futbolcuları tercih ediyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler