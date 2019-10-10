Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinin başında Max Kruse geliyor. Bonservis ödenmeden alınan Alman yıldız, geçtiğimiz sene Werder Bremen formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 12 gol atıp 14 asist yapmıştı.

31 yaşındaki forvet, Fenerbahçe kariyerine asistleriyle damga vursa da gol yollarında beklenenin altında kaldı. Max Kruse, geride kalan 7 haftada 23 kez kaleyi yoklasa da ağları sarsamadı. Bu alanda en kötü istatistiğin sahibi oldu.

Ekstra çalışmalar yapacak

Ersun Yanal’ın bu konuyla ilgili öğrencisiyle özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcı, Alman oyuncudan şuttan çok arkadaşlarını pozisyona sokmaya odaklanmasını isteyecek.

Başarılı futbolcu, 7 haftada 15 şut pası verip 5 asist yaparak bu alanda ligin en iyisi oldu (Malatyalı Guilherme 20 şut pasında 5 asist yaptı). Kruse ise idmanlarda bol bol son vuruş çalışması yaparak şanssızlığını kırmak istiyor.