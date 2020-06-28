Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir gelişme ile Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Şubat ayından itibaren parasını alamadığını gerekçe göstermiş ve olayın FIFA'da davalık olduğunu söylemişti.

Alman futbolcu Kruse, Sky Sports yayınında Fenerbahçe ile ilgili olarak, “Hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga’ya dönmek.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Gözler FIFA'da

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamalarda ise, Kruse'nin tak aksine görüşmelerin FIFA ve TFF nezdinde yapıldığı pandemi süreci nedenyile yapılması gerekilenlerin yapıldığı iddia edilmişti. Yapılan açıklamalar sonrası gözler FIFA'da ve çıkacak kararda.







