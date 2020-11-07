Max Kruse yine şov yaptı! 1 gol - 2 asist...

Alman oyuncu Max Kruse, 7.haftada takımı Union Berlin'in Arminia Bielefeld'i 4-0 yendiği maçta adeta şov yaptı. Maçta bir penaltı golü atan 32 yaşındaki oyuncu iki asist yaptı. Kruse beş gün önce de Hoffenheim deplasmanında 1 gol - 2 asist yapmıştı

Sezonun ilk bölümünde sadece bir gol atan ve bir asist yapan Kruse, 2020 yılı Kasım ayında ise 2 gol atıp 4 asist yaptı ve 6 gole doğrudan katkı yaptı