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Max Kruse, Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan tecrübeli yıldız Max Kruse, Bundesliga'da oynanan Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı.

23 Nisan 2022, Cumartesi 00:25 Son Güncelleme:
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Max Kruse, Wolfsburg - Mainz maçında hat-trick yaptı

Bundesliga'da günün tek maçında Wolfsburg, Mainz'ı 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 3 gol atan Max Kruse oldu. Sezonun ilk yarısını Union Berlin'de geçiren Max Kruse, devre arasında Wolfsburg'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, bu akşam attığı 3 golle Bundesliga'da 11 gol, 4 asiste ulaştı.

2019 yazında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla transfer olan Max Kruse, Sarı-Lacivertli ekipten pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Alman oyuncu ile FIFA'lık olmuştu ve tazminat ödemek zorunda kalmıştı. 

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