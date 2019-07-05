Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye gelmesinin yankıları hâlâ sürüyor. Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 31 yaşındaki golcü futbolcunun Werder Bremen'den Sarı Lacivertliler'e transferini değerlendirdi. Gazetenin editörlerinden Axel Hesse ve Maximilian Wessing, konuyla ilgili olarak şu görüşleri paylaştı:

Axel Hesse: "Max Kruse, Fenerbahçe'ye giderek kumar oynamadı. Taleplerini onun gibi en başından itibaren net bir şekilde ortaya koyan çok az sayıda futbolcu vardır. Kendisinin yıllık brüt maaşı 6 milyon euro'ydu. Üstelik Avrupa kupalarında da oynamak istiyordu. Taraftarların 'paralı asker' olarak nitelendirdiği Kruse için Bremen'de bu şartların sağlanması ise mümkün değildi.

Eintracht Frankfut; UEFA Avrupa Ligi, müthiş taraftarı ve maaşının yarısını vadederek bir teklifte bulundu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmamasına karşın ona müthiş bir taraftar desteği ve istediği parayı sundu. Bunlara ek olarak da şık bir villa teklif ettiler. Kruse de böylesine mükemmel bir teklif karşısında daha fazla bekleyemezdi. Parayı ya da Avrupa'yı seçmesi gerekiyordu. O da kendisine Frankfurt'un önerdiği maaşın iki katını veren kulübü seçti ki bu da anlaşılabilir bir durum. Futbol, bir profesyonel bir meslek. Fenerbahçe'nin Werder'den daha çok anlam ifade etmesi de bu yüzden."

Maximilian Wessing: "Max Kruse, Mart ayında verdiği bir demeçte 'Önümüzdeki sezon Avrupa'da oynamak istediğimi hep söylemiştim.' ifadelerini kullanmıştı. Şimdiyse Fenerbahçe'yle UEFA Avrupa Ligi'nde bile yer alamayacak. Finansal anlamda tam anlamıyla harap olmuş bir kulübe gitti. Bu, gerçekten kasvetli bir bakış açısı.

Kruse çok net bir şekilde kumar oynadı. Ancak kulüp değişimini başarılı bir işmiş gibi satıyor. Kendisi, büyük bir taraftar kitlesine sahip olan köklü bir kulüp aradı. Ancak problem şu ki Fenerbahçe stadı, neredeyse hiçbir zaman tamamı ile dolmuyor. Mesela geçtiğimiz sezonun seyirci ortalaması 33 bin. Werder'de ise bu sayı, 44 binden daha fazla. Kruse, deplasmanda oynanacak maçlarda ise 10 bin kişiden daha az bir seyirci topluluğu önünde oynayacak."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



