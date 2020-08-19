Max Kruse sakatlandı! Yeni takımına imza atmıştı

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve kariyerine, transfer olduğu Alman ekibi Union Berlin'de devam eden Max Kruse, antrenmanda bir sakatlık yaşadı.

Max Kruse, şu günlerde Union Berlin ekibiyle birlikte yeni sezona hazırlanıyor. Geride bıraktığımız günlerde, '2,5 saat süren antrenmanlardan sonra çok yoruldum' ifadelerini kullanan Alman futbolcu, antrenmanda sakatlandı ve çalışmaya devam edemedi.

32 yaşındaki Kruse'nin dün yapılan antrenmanda ayak bileğinden sakatlık geçirdiği ifade edildi. Eğer futbolcu tedaviye olumlu yanıt verirse bu hafta içinde tekrar takıma dönebilecek. Union Berlin ekibi, Cuma veya Cumartesi günü hazırlık maçları yapmayı planlıyor.





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Kruse'den sakatlık açıklaması

Bu arada Max Kruse'den sakatlık sonrası bir açıklama geldi. Kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kruse, "Kendimi en geç ilk maç gününe kadar zinde olacak şekilde hazırlayacağıma eminim. Tekrar gol avına çıkacağım merak etmeyin" dedi.

Ajansspor







