Max Kruse: Mehmet Topal beni takip edemeyince...

Max Kruse, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Depremde hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Tüm Türkiye için acı bir gün. Bu maç bizim için çok önemliydi, çok mutluyum ilk golü ben attığım için. Buradan galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu buna ulaştığımız için de çok mutluyuz. Bence tüm takım çok iyi mücadele etti. Sahanın ikinci bölgesinde daha çok topla buluştum, Mehmet Topal’ın beni çok fazla takip edememesi, bana daha fazla boş alan üretti. Böylece topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye daha çabuk götürebildik. Türkçe’de en çok yavaş kelimesini kullanıyorum çünkü yavaş yavaş kendimi buraya ait hissediyorum. Daha da iyi Türkçe konuşacağım” ifadelerini kullandı.

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