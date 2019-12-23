Max Kruse kendisini affettirdi

Son haftalarda kendisinden beklenen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz hafta Sivasspor’la oynanan mücadelede kötü bir oyun ortaya koyan Max Kruse’ün, normal şartlarda Beşiktaş karşısında ilk 11’de oynaması zor gözüküyordu. Ancak cezalı ve sakatların çokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, Kruse’ü yine ilk 11’de Vedat Muriç’in arkasına koydu. Bu kez çok iyi bir futbol sergileyen Kruse, oyunda kaldığı süre boyunca oldukça istekli olmasının yanı sıra Fenerbahçe adına perdeyi açan golü de, 23. dakikada büyük bir soğukkanlıkla penaltıdan ağlara göndermeyi başardı.

Bu sezonki 7. penaltı...

14. haftada 5-2 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinden sonra bu sezon ligdeki ikinci golünü filelerle buluşturan Alman yıldız, hücumda da arkadaşlarına birçok pozisyon fırsatı yarattı. Ayrıca Kanarya, ligde 7. penaltısını kazanarak, bu sezon bu kategoride rekoru paylaştığı Galatasaray’ı (6) geride bıraktı. Söz konusu penaltıların Kanarya, 5’ini gole çevirirken, 1 kez Kruse, 1 kez de Moses penaltı atışlarını gole çevirememişti.

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