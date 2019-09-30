Fenerbahçe'nin panzeri Max Kruse'nin İstiklal Marşı okuması maç anında çok konuşuldu. Kruse'nin İstiklal Marşı'nı Youtube'dan özel olarak dinlediği ve alıştırma yaptığı öğrenildi. Kruse aynı zamanda Türkçe öğrenmek için yoğun çaba içerisinde. Alman futbolcunun, "Bu ülkede yaşıyorsam diline ve değerlerine saygı göstereceğim. En yakın zamanda da Türkçe röportaj vereceğim" dediği öğrenildi.

OLUMLU TEPKİLER VAR

Bu arada Kruse'nin seremonide İstiklal Marşı'nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Hem takımını hem de Türkiye'yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız" dediler.

Kaynak: Takvim