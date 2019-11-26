Max Kruse için olay iddia! 'Halı sahada sakatlandı'

Fenerbahçe'de hücum bölgesindeki oyuncuların sakatlıkları sonrasında Max Kruse'den iyi haberler geliyor. Alman futbolcunun takımla antrenmanlara başlayacağı ve Göztepe kafilesinde olacağı bildirildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kruse'nin 11 oynatılıp oynatılmayacağını ise fiziksel durumu ve antrenmanlardaki performansı belirleyecek. Alman futbolcunun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve görev vermesi halinde forma giymeye hazır olduğunu belirttiği gelen bilgiler arasında.

Özel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapan ve fizik kuvvetlendiren program uygulayan 31 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın da en güvendiği isimlerin başında geliyor. Kruse, bir an evvel kadroya dönmek için çaba harcıyor.

KRUSE İÇİN YENİ İDDİA; HALI SAHADA SAKATLANDI

Öte yandan A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin sakatlığına dair açıklamalarda bulundu. Emre Bol, "İki üç gün önce biriyle konuştum. Önce Göztepe maçına sakatlar yetişecek diyorlardı. Şimdi de Kruse'nin ne zaman döneceği belli değil belki sezonun ilk yarısını bile kapatmış olabilir diyorlar. Şimdi sakatlığıyla ilgili de, tabiki de bu bir iddiadır. Bunu doğrulatamadığım için net konuşamıyorum ama söylenen, Fenerbahçeli olarak bilinen birinin villasında ayak tenisi oynarken sakatlandığını falan söylüyorlar. Yani sen Fenerbahçe'den bu kadar milyon euro'yu götüreceksin, gidip de milletin halı sahasında ayak tenisi oynarken sakatlanacaksın. Bu profesyonelliğe yakışır bir şey mi?" dedi.