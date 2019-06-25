Max Kruse, Fenerbahçe için gün sayıyor

Fenerbahçe bir yandan UEFA'dan gelecek kararı bekliyor diğer yandan da yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Pek çok transferi imza aşamasına getiren yönetim, İsviçre'den gelecek kararın olumlu olması halinde transferleri ardı ardına açıklayacak.

Kolarov ile tüm konularda anlaşan sarı-lacivertliler, Max Kruse transferinde de mutlu sona ulaştı. Werder Bremen ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 31 yaşındaki golcü, resmen boşa çıkar çıkmaz İstanbul'un yolunu tutacak.

EİNTRACHT FRANKFURT ARADAN ÇEKİLDİ

1 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek olan Alman forvet yıllığı 2.5 milyon Euro garanti maaş karşılığı 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten ve prosedürler tamamlandıktan sonra 3 Temmuz'daki Topuk Yaylası kampına da katılacak. Kruse, Fenerbahçe haricinde en ciddi teklifi Eintracht Frankfurt'tan almış ancak Alman ekibi Kruse'nin istediği rakam takımın yıldız futbolcusu Ante Rebic'in 3 katı olunca bu transferden vazgeçmişti.

12 gol 13 asist: Werder Bremen formasını 4 sezon giyen Max Kruse son 3 sezonda toplam 62 gole direkt katkı verdi. Geçen sezon 36 karşılaşmaya çıkan Alman yıldız 12 gol, 13 asistle oynadı

AILTON: GİTME

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'a gelen Brezilyalı eski futbolcu Ailton, Max Kruse'ye transfer tavsiyesi verdi. Bild gazetesine konuşan Ailton, "Werder Bremen dünya çapında tanınan bir kulüp. Bremen'in değerini ayrıldıktan sonra anlıyorsunuz. Bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Kruse'nin bir değişiklik istemesini anlıyorum. Ancak ben olsam Bremen'de kalırdım'' dedi.

(Sabah)