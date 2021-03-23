Geçen sezon Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak olaylı biçimde ayrılan Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Alman oyuncu bir dönem sakatlık yaşasa da sezonun en başarılı performanslarında birine imza attı. Alman oyuncu 14 lig maçında 10 gol - 5 asist yaparken geçen sezon Süper Lig'de yakaladığı performansı da şimdiden geçti.

Max Kruse geçen sezon Süper Lig'de 20 maçta 7 gol - 6 asist yapmış ve 13 gol katkısı yapmıştı

Yeni transferler içinde en iyi ortalama Kruse'de

Independent için Bundesliga yazan gazeteci Stefan Bienkowski, son makalesinde Max Kruse'nin sezona imza atma yolunda olduğunu yazdı. Bu sezon Bundesliga'da transfer yapan oyuncular içinde Andre Silva (kiralık sözleşmesinin ardından bonservisi ile Frankfurt'a geldi) gole en çok katkı yapan oyuncu olurken Max Kruse ikinci sırada yer aldı.

Penaltılar dışında yapılan gol katkısında ise 90 dakika başına 0.85 ortalama yakalayan Max Kruse, ilk sırada yer aldı



