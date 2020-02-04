Max Kruse: Bu sonucu telafi ederiz

Son haftaların golcüsü Max Kruse, Trabzon karşısında da golünü attı. Ancak çok net fırsatlardan da yararlanamadı. Alman yıldız, alınan yenilgiye rağmen geleceğe umutla bakıyor. Tecrübeli oyuncu, “Ligin en zorlu deplasmanlarından birinde çok iyi bir futbol sergiledik. Hedefe kilitlenen her takımın başına gelebilecek bir yenilgi aldık. Bazı maçlar vardır, kaybetseniz de büyük dersler çıkarırsınız. Bu maç da onlardan biriydi” dedi. Kruse, “Bu mağlubiyete takılmadan, önümüze bakmalıyız. Ligde oynanacak çok karşılaşma var. Aldığımız bu yenilgiyi rahatlıkla telafi edebiliriz. Kupada Kırklareli’ni yenip, ligde Alanya engelini de aşarak yeniden havaya girebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Karşılama inanılmazdı’

Başarılı futbolcu, Trabzon dönüşünde taraftarların kendilerini karşılamasına da ayrı bir parantez açarak, “Onların bize olan güveni ve desteği inanılmaz. Kolay kolay görülmeyecek bir durum. Yaptıkları karşılama, tüm takıma moral verdi ve motive etti” yorumunu yaptı.