Max Kruse bekliyor, Ze Luis çok zor

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın forvetteki ilk tercihi olan Ze Luis’in transferi zora girdi. Yıldız futbolcu, Spartak Moskova’dan ayrılması halinde doğrudan çıtayı yükseltmek istiyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi planlayan 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birine gitmenin hesaplarını yapıyor.

Ze Luis bu nedenle kendisini çok isteyen Fenerbahçe’nin teklifini öncelikli olarak değerlendirmiyor. Senelik 2.8 milyon euro net maaş alan futbolcuya Rus kulübü yeni sözleşme önerisinde de bulundu. Yetenekli oyuncu yeni sözleşme için 4.5 milyon dolar istedi. Önümüzdeki sezon kontratı bitecek olan futbolcunun bu şartlarda sarı-lacivertli takıma gelmesi çok zor gözüküyor.

Ciddi teklifler alıyor

Fenerbahçe’de forvet listesindeki isimlerin başında Max Kruse bulunuyor. Werder Bremen’le sözleşmesi biten Alman golcünün önünde doğal olarak çok ciddi teklifler var. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun da sarı-lacivertli takımın teklifini düşündüğü ancak daha iyi önerilerin masada olduğu vurgulandı.

Soldado veda ediyor

Fenerbahçe’de sözleşmesi biten Roberto Soldado da takımdan ayrılıyor. İstanbul’daki eşyalarını toplayan İspanyol futbolcu, Getafe ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Yönetim, Soldado’yu bir sezon daha tutmak istese de önerilen ücret golcü tarafından beğenilmedi. Kendisine Çin ve Arap kulüplerinden çok daha yüksek teklifler olduğunu belirten futbolcunun ülkesine dönme kararı aldığı ifade edildi.

(Milliyet)