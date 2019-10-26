Max Kruse 1 ay yok

Max Kruse konusundaki umutlu bekleyiş, gelen kötü haberle sona erdi. Yıldız futbolcu, kasığındaki ağrılar nedeniyle milli aradan beri takımla çalışamıyordu. Kruse, bu nedenle Denizlsipor karşısında forma giyemedi.

Tecrübeli oyuncu, önceki günkü antrenmanda kendini denedi, ağrıları artınca çalışmayı yarıda bıraktı. Kruse, dün detaylı bir kontrolden geçirildi. Başarılı oyuncunun kasığında 2. derece grade yaralanması olduğu belirlendi. Bu haber hem Max Kruse’nin hem de teknik direktör Ersun Yanal’ın moralini fazlasıyla bozdu. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisi yaklaşık 20 gün sürecek. Kruse’nin sahalara dönmesi ise 1 ayı bulabilir.

Asist kralı

Alman yıldızın, milli aradan sonra 24 Kasım’da Yeni Malatya ile deplasmanda oynanacak mücadelede hazır hale gelmesi bekleniyor. Kruse, gol yollarında şanssız olsa da oynadığı 7 maçta yaptığı 5 asistle bu alanda Yeni Malatyalı Guilherme ile birlikte ligin en iyisi konumunda.