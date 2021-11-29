Max Gradel, sezonun en iyi performansını sergiledi

Spor Toto Süper Lig ’in 14. haftasında Sivasspor , sahasında ağırladığı Hatayspor’u 4-0 yenerek ligde 6 hafta sonra galibiyeti hatırladı.

Maça Max Gradel’in başarılı performansı damgasını vurdu. Hatayspor karşısında; 3 asist, 6 şut pası, 5 gol fırsatı, 1 penaltı kazandırma, 1 direkten dönen şut, 5 orta isabeti, 3 uzun top isabeti ve 4 ikili mücadele kazanarak maçın yıldızı oldu. Süper Lig’de şu ana kadar sezonun en iyi performansını gösteren Gradel, başarılı istatistiğiyle de dikkat çekmeyi başardı.

İHA