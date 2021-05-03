Max Gradel gol - asist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu

Sivasspor'un sezon başında transfer ettiği Max Gradel, sezona damga vuran isimlerden biri oldu. Fildişi Sahilli oyuncu 10 gol - 12 asist yaptı ve bu sezon Süper Lig'de gol - asist sayılarında çift hanelere ulaşan ilk oyuncu oldu

Max Gradel bu sezon Demir Grup Sivasspor adına en golcü iki oyuncudan biri olurken (diğeri Yatabare 10 gol) toplamda 22 gol katkısı ile sezonun gole en çok katkı veren isimlerinden biri oldu