İZMİR, (DHA)

MAVİŞEHİR Spor Kulübü, kuruluşunun 22. yılını geçirdiği 2018-19 sezonunu farklı branşlarda 13 kupayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. 1997 yılından bu yana başta basketbol olmak üzere voleybol, jimnastik ve yüzme branşlarında faaliyet gösteren Mavişehir, geçen sezon bu branşlarda 3'ü Türkiye geneli, 10'u il geneli olmak üzere toplamda 13 kupa kazandı. Step Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonu olan Mavişehir SK, basketbolda kızlar ve erkeklerde 9, voleybolda 1, cimnastikte 3 kupaya uzandı. Kulüp Başkanı Murat Acet, "Yetenekli İzmir gençlerine nitelikli spor yapma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

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