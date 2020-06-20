Mavi Şimşekler zafere hazır!

45 puan ile 1. Lig’de 4. sırada yer alan ve sezon sonunda Süper Lig’i hedefleyen Adana Demirspor’un yıldızları Volkan Şen ile Erkan Zengin, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sol kanatta görev yapan ve 2010 yılında Bursaspor’da şampiyonluk yaşadığı dönemdeki aynı havayı yakaladıklarını söyleyen Volkan, “Başkanımız Murat Sancak, bizi çok iyi motive ediyor. Hem futbol hem performans olarak çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bunu saha içerisinde oyunuma da yansıtıyorum. Oynadığım futboldan zevk alıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Seyircinin olmaması...’

2009 yılında Beşiktaş’ta lig şampiyonluğu yaşayan Erkan Zengin, sezon sonunda hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. 34 yaşındaki tecrübeli sağ kanat oyuncusu, “Biz hakikaten futbolla yatıp, futbolla kalkan bir şehirdeyiz. Ancak böyle bir seyirciye sahip olmamıza rağmen, maçların seyircisiz oynanması bizi üzüyor. Ancak her şeye rağmen motivasyonumuz çok üst düzeyde. Sezon sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz” yorumunu yaptı.

Tunç Kayacı