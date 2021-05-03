ANTALYA, (DHA) - KADINLAR Hentbol Süper Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü ile karşılaşan Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmayı 28-25 kazandı. Mavi Kelebekler, bu galibiyetle ligin namağlup takımı Yalıkavak'ı yenmeyi başardı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor Kulübü, deplasmanda Yalıkavak Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya, Konyaaltı Belediyespor etkili başladı. Mavi Kelebekler, ilk dakikalardan itibaren maçta etkili oynadı. Konyaaltı Belediyespor, karşılaşmanın ilk devresini 14-11 önde tamamladı.

NAMAĞLUP TAKIMI DEVİRDİ

İkinci yarıda kalede Isabella Noelle Mben Bediang, kurtarışlarıyla maça damga vurdu. Mavi Kelebekler, iyi savunma ve etkili hücumlarla maç boyunca üstünlüğünü korudu. Konyaaltı Belediyespor, Esra ve Monika'nın sayılarıyla maç sonuna kadar üstün oynadı. Son dakikalara önde giren Mavi Kelebekler, maçı 28-25 kazandı. Konyaaltı Belediyespor, bu galibiyetle ligin namağlup tek takımı Yalıkavak'ı yenmeyi başardı. Maç sonunda sporcular, büyük sevinç yaşadı.

HAKLI GALİBİYET ALDIK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Yalıkavak deplasmanından galibiyetle dönen Mavi Kelebekler'i ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Esen, "Takımımız çok güzel oynadı. Maç boyunca etkili oynayan sporcularımız haklı galibiyet aldı. Türkiye Kupası ve ligde başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

HENTBOLDA KONYAALTI ÖVGÜSÜ

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, lig lideri karşısında alınan galibiyetin önemli olduğunu vurguladı. Ünsal, "Bu takımın ligde yer almasında ve bizlere desteğinden dolayı Başkanımız Semih Esen'e teşekkür ederiz. Hentbol camiası Konyaaltı Belediyesi'nden övgüyle söz ediyor. Galibiyetin yanında, maç boyunda iyi bir oyun sergileyen oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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