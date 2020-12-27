Mavi Kelebekler, çeyrek finalde

ANTALYA, (DHA) - HENTBOL Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikinci maçı için sahaya çıkan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Mudanya Belediyespor'u da mağlup ederek çeyrek finali garantileyen isim oldu.

Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray olmak üzere dört ayrı bölgede oynanan Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası, tüm hızıyla devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 4 ayrı gruptan 15 takımın yer aldığı Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası mücadelesini aldığı iki galibiyetle sürdürüyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Belediyespor ile karşı karşıya gelen Mavi Kelebekler, rakibini 31'e 25 yenerek çeyrek finali de garantilemiş oldu. Gruptaki son maçı için sahaya çıkacak olan Mavi Kelebelekler, Kastamonu Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı ile karşılaşacak.

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