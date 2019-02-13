Serie A ekibi Inter'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kulübüyle olan sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği adeta yılan hikayesine dönmüştü.

Kontratı 2021 yazında sona erecek olan 25 yaşındaki Arjantinli santrforun geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken bugün Inter'den flaş bir açıklama geldi.

Milano kulübünden yapılan resmi açıklamada takım kaptanlığının Icardi'den alınarak 34 yaşındaki Sloven kaleci Samir Handanovic'e verildiği ifade edildi. Söz konusu karar, Icardi'ye duyulan tepkinin bir yansıması olarak yorumlandı.

Öte yandan yıldız isim, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rapid Wien maçının kadrosuna da alınmadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler